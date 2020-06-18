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В киевском «Динамо» прокомментировали возможное возвращение Сёмина
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Ранее вместо Сёмина московский «Локомотив» возглавил серб Марко Николич. Что касается киевского «Динамо», то сейчас украинский коллектив тренирует Алексей Михайличенко.В источнике
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Игорь Суркис
украинский предприниматель
Там простые вещи происходят. Люди там хотят делить не свои деньги. Государственные деньги. Он их не устраивает. Знаете, почему? Сёмин профессионал: он всегда предпочтёт профессионального футболиста, чем 10 млн себе и футболиста похуже. Он до мозга костей предан футбол.Sport.ru03:30
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