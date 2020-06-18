Игорь Суркис украинский предприниматель

Там простые вещи происходят. Люди там хотят делить не свои деньги. Государственные деньги. Он их не устраивает. Знаете, почему? Сёмин профессионал: он всегда предпочтёт профессионального футболиста, чем 10 млн себе и футболиста похуже. Он до мозга костей предан футбол.

Sport.ru

03:30