В киевском «Динамо» прокомментировали возможное возвращение Сёмина
Ранее вместо Сёмина московский «Локомотив» возглавил серб Марко Николич. Что касается киевского «Динамо», то сейчас украинский коллектив тренирует Алексей Михайличенко.В источнике Там простые вещи происходят. Люди там хотят делить не свои деньги. Государственные деньги. Он их не устраивает. Знаете, почему? Сёмин профессионал: он всегда предпочтёт профессионального футболиста, чем 10 млн себе и футболиста похуже. Он до мозга костей предан футбол.Sport.ru03:30