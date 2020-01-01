Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания

Акции УЕФА перед еврокубковыми встречами:🌑 Все матчи начинаются с минуты молчания в память о жертвах коронавируса.👍 На футболках команд будет слово «Спасибо».