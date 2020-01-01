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Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания
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Акции УЕФА перед еврокубковыми встречами:🌑 Все матчи начинаются с минуты молчания в память о жертвах коронавируса.👍 На футболках команд будет слово «Спасибо».В источнике
Подробнее о событии
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В еврокубках футболисты выразят благодарность медикам, которые борются с коронавирусом

Sport.ru вчера в 17:00
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В матчах еврокубков почтят память жертв коронавируса

BetOn вчера в 16:52
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Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса

Чемпионат вчера в 16:34
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