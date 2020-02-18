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Арбитр отменил два гола «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед»
Советский спорт
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Арбитр Энтони Тэйлор отменил два гола "Челси" в матче 26-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:2). В обоих случаях судья использовал систему видеоассистента (VAR).В источнике
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