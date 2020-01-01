НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
В матче Кубка Либертадорес арбитр показал восемь красных карточек
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Вести.Ru
  • РБК
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
Арбитр матча второго тура группового этапа футбольного Кубка Либертадорес между бразильскими «Гремио» и «Интернасьоналем» показал восемь красных карточек во время игры.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Арбитр показал 8 красных карточек в матче Кубка Либертадорес «Гремио» — «Интернасьонал»

Чемпионат 03:59
alt

Появилось видео массовой драки игроков на матче в Бразилии

РБК 01:05
alt

Матч Кубка Либертадорес завершился массовой дракой

ГЛАС.RU вчера в 22:40
реклама
Главное
Новости