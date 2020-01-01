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В матче команд ПФЛ судья ударил игрока
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В товарищеском матче недавно образованного ФК «Сахалинец» (Москва) и «Легиона» «Махачкала» произошел скандал. Линейный арбитр в одном из эпизодов ударил игрока «Сахалинца».В источнике
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Судья матча «Легион» — «Сахалинец» ударил футболиста и пользовался телефоном на поле. Видео

Bookmaker-ratings.ru 02:58
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Судью матча «Сахалинца» ждет пожизненная дисквалификация

Футбол на Куличках 02:53
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Арбитр ПФЛ ударил на поле футболиста (Видео)

Prognozist 02:48
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