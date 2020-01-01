В матче команд ПФЛ судья ударил игрока

В товарищеском матче недавно образованного ФК «Сахалинец» (Москва) и «Легиона» «Махачкала» произошел скандал. Линейный арбитр в одном из эпизодов ударил игрока «Сахалинца».