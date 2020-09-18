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В матче отборочного раунда Лиги Европы команды забили 12 голов с игры
Sports.ru
  • CT news1:06
Авторами победных мячей от состава ФКСБ стали Коман, Ман, забивший 4 гола, и Петра.В источнике
Подробнее о событии
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💥Матч ЛЕ, в котором все кажется сумасшедшим: счет 6:6, камбэк вдевятером, победная серия пенальти от вратаря-дебютанта

Sports.ru вчера в 20:10
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В матче отборочного раунда Лиги Европы команды забили 12 голов с игры

РИА Новости вчера в 18:11
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В Сербии состоялся исторический матч Лиги Европы. Такого не было за всю историю еврокубков

BetOn вчера в 17:58
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