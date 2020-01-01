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В матче за Суперкубок России могут отменить дополнительное время
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В сегодняшней игре между «Локомотивом» и «Зенитом» за Суперкубок страны могут отменить дополнительные время.В источнике
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РПЛ еще не решила, будет ли дополнительное время в случае ничьей в Суперкубке России

Матч ТВ 06:25
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РПЛ еще не решила, будет ли дополнительное время в случае ничьей в Суперкубке России

Sportbox.RU 06:25
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РПЛ ещё не решила, оставлять ли дополнительное время в матче за Суперкубок России

Чемпионат 06:03
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