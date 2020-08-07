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В матче за Суперкубок России могут отменить дополнительное время
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В пятницу первый трофей сезона разыграют "Зенит" и "Локомотив". Появилась информация, что матч за Суперкубок России может пройти без дополнительного времени. В случае ничейного результата, возможно, будет сразу пробита серия пенальти.В источнике
С чего всё начиналось
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В матче за Суперкубок России решили оставить дополнительное время. Командам разрешат провести по 6 замен

По информации Sport24, матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» решено провести с дополнительным временем в случае ничейного результата в основное время игры, несмотря на соответствующее пожелание Первого канала об отмене овертайма.
Sport24.ru 05:33 
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Матч «Зенит» – «Локо» пройдет с дополнительным временем в случае ничьей (ТАСС)

Sports.ru 08:02
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В матче за Суперкубок России будет дополнительное время

Metaratings 07:40
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СМИ: РПЛ решила не отказываться от дополнительного времени в Суперкубке

Футбол России 08:31
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