В матче за Суперкубок России могут отменить дополнительное время

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В пятницу первый трофей сезона разыграют "Зенит" и "Локомотив". Появилась информация, что матч за Суперкубок России может пройти без дополнительного времени. В случае ничейного результата, возможно, будет сразу пробита серия пенальти. В источнике