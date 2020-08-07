В матче за Суперкубок России могут отменить дополнительное время
В пятницу первый трофей сезона разыграют "Зенит" и "Локомотив". Появилась информация, что матч за Суперкубок России может пройти без дополнительного времени. В случае ничейного результата, возможно, будет сразу пробита серия пенальти.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Sport24, матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» решено провести с дополнительным временем в случае ничейного результата в основное время игры, несмотря на соответствующее пожелание Первого канала об отмене овертайма.