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В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус»
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Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте. Его успех представлен котировкой 1.66.В источнике
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Ювентус - Милан: прогноз Ильи Веприков 12 июня 2020

Ставка TV 22:01
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Италия вернется очередной победой великолепного Роналду. Прогнозы на «Ювентус» — «Милан»

Sport24.ru 20:00 
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Ювентус - Милан: где смотреть матч

Евро-футбол.ру 19:07
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