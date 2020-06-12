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В полуфинале Кубка Италии победит «Ювентус»
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Наибольшие шансы забить в матче у нападающего Криштиану Роналду, который в предыдущей встрече реализовал пенальти на 91 минуте. Его успех представлен котировкой 1.66.В источнике
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Стало известно, какие игроки не помогут «Ювентусу» в ответном матче Кубка Италии с «Миланом»

Bookmaker-ratings.ru 10:23
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Кьеллини, Игуаин и Рэмзи не попали в заявку «Юве» на матч с «Миланом» в Кубке Италии

Sports.ru 10:40
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Кьеллини, Рэмси и Игуаин не сыграют за «Ювентус» в полуфинале Кубка Италии против «Милана»

Спорт-Экспресс 09:30
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