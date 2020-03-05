НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка РоссииФанаты «Зенита» и «Ахмата» подрались на трибунах в ГрозномПавлюченко: на месте Гончаренко не пожал бы руку Тедеско«Ахмат» уступил «Зениту» в матче Кубка России«Зенит» сегодня сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка РоссииГлавноеБиатлонистка Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в ЧехииПавлюченко: на месте Гончаренко не пожал бы руку ТедескоМОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова«Салават Юлаев» вышел вперед в серии против «Авангарда»Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на ЛогиноваАиФ Санкт-ПетербургВ полуфинале Кубка России встретятся «Зенит» и «Спартак»Bookmaker-ratings.ru121Вести.Ru4:15В полуфинале Кубка России встретятся петербургский футбольный клуб «Зенит» и московский «Спартак». Об этом стало известно по итогам матчей 4 марта.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Эксперты оценили шансы «Спартака» выиграть Кубок после победы над ЦСКАSport24.ru 05:36 Эксперты: «Зенит» — фаворит Кубка России. Шансы «Спартака» после победы над ЦСКА — 20%Чемпионат 03:30«Зенит» поборется с московским «Спартаком» за выход в финал Кубка РоссииPeterburg2.ru вчера в 17:31рекламаЕщё по теме«Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в матче Кубка РоссииФанаты «Зенита» и «Ахмата» подрались на трибунах в ГрозномПавлюченко: на месте Гончаренко не пожал бы руку Тедеско«Ахмат» уступил «Зениту» в матче Кубка России«Зенит» сегодня сыграет с «Ахматом» в четвертьфинале Кубка РоссииГлавноеБиатлонистка Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в ЧехииПавлюченко: на месте Гончаренко не пожал бы руку ТедескоМОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова«Салават Юлаев» вышел вперед в серии против «Авангарда»Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в доносе на ЛогиноваНовости