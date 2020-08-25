НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧерчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с ДзюбойЗащитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА«Манчестер Сити» включился в борьбу за МессиРоссийский боксёр Поветкин нокаутом победил британца УайтаПедро подписал контракт с «Ромой»MetaratingsВ сборную Германии вызван лишь один игрок «Баварии»Metaratings2Metaratingsua.Tribuna.comНесмотря на победу «Баварии» в Лиге чемпионов, Лев пригласил в сборную лишь одного игрока из стана чемпионов Германии — защитника Никласа Зюле.В источнике КомментироватьПодробнее о событии В сборную Германии вызван лишь один игрок «Баварии»Metaratings 12:01В сборную Германии вызван только один игрок «Баварии»Спорт-Экспресс 10:50Оглашена заявка сборной Германии на сентябрьские матчи Лиги нацийSport24.ru 10:40 рекламаГлавноеЧерчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с ДзюбойЗащитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА«Манчестер Сити» включился в борьбу за МессиРоссийский боксёр Поветкин нокаутом победил британца УайтаПедро подписал контракт с «Ромой»Новости