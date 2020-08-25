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MetaratingsMetaratings
В сборную Германии вызван лишь один игрок «Баварии»
Metaratings
  • Metaratings
  • ua.Tribuna.com
Несмотря на победу «Баварии» в Лиге чемпионов, Лев пригласил в сборную лишь одного игрока из стана чемпионов Германии — защитника Никласа Зюле.В источнике
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В сборную Германии вызван лишь один игрок «Баварии»

Metaratings 12:01
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В сборную Германии вызван только один игрок «Баварии»

Спорт-Экспресс 10:50
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Оглашена заявка сборной Германии на сентябрьские матчи Лиги наций

Sport24.ru 10:40 
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