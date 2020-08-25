В сборную России на Лиге наций УЕФА вошли пять игроков «Зенита»

47 новостей 1 22

Сборная России в скором времени проведёт два официальных матча турнира Лиги Наций. Соперниками россиян станут сборная Сербии 3 сентября, и сборная Венгрии 6 сентября. На предстоящие игры главный тренер Станислав Черчесов вызвал 26 футболистов. В источнике