НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Город+Город+
В сборную России на Лиге наций УЕФА вошли пять игроков «Зенита»
47 новостей
  • Дума ТВ1:26
В матчах примут участие защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Юрий Жирков, Андрей Мостовой и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба. Игроки начнут подготовку в ближайшее время. Однако в процессе тренировок в составе команды могут произойти изменения, сообщает Российский футбольный союз.В источнике
54
С чего всё начиналось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил список игроков, которые будут готовиться к матчам Лиги наций с Сербией (3 сентября, Москва, 21:45) и Венгрией (6 сентября, Будапешт, 19:00 мск).
Спорт БИЗНЕС Online 09:10
Подробнее о событии
alt

Дзюба не пускает Соболева в сборную, «Зенит» дает пропуск Мостовому. Первый состав сборной в 2020-м

Футбол России 09:50
alt

Мостовой: «Не ожидал, что вызовут в сборную»

Soccer.ru 07:53
alt

Александр Мостовой пошутил на тему вызова Андрея Мостового в сборную России

Sport24.ru 09:48 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости