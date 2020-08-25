В сборную России на Лиге наций УЕФА вошли пять игроков «Зенита»
В матчах примут участие защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Юрий Жирков, Андрей Мостовой и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба. Игроки начнут подготовку в ближайшее время. Однако в процессе тренировок в составе команды могут произойти изменения, сообщает Российский футбольный союз.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил список игроков, которые будут готовиться к матчам Лиги наций с Сербией (3 сентября, Москва, 21:45) и Венгрией (6 сентября, Будапешт, 19:00 мск).