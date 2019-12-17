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В серии А извинились за антирасистскую кампанию с картинами обезьян
Sports.ru
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Исполнительный директор серии А Луиджи Ди Сьерво принес извинения в связи с реакцией, которую вызвала новая кампания лиги в борьбе с расизмом.Читать в источнике
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Серия А извинилась за использование изображений обезьян в кампании по борьбе с расизмом

Sportbox.RU 17:28
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В серии А извинились за антирасистскую кампанию с картинами обезьян

Спорт-Экспресс 15:30
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В Серии А извинились за антирасистские картины с изображениями обезьян

Чемпионат 15:45
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