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В сети появилось первое фото Кокорина в форме «Сочи»
Soccernews.ru
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В сети опубликовали первую фотографию нападающего Александра Кокорина в форме футбольного клуба «Сочи».В источнике
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