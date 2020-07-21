Как стало известно «Чемпионату» из источников в Российском футбольном союзе, исполком РФС не будет рассматривать вопрос расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд на сезон-2020/2021. Таким образом, в следующей кампании чемпионат России вновь будет представлен 16 клубами.