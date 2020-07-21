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В следующем сезоне РПЛ сыграют 16 команд
Газета.Ru
  • Дума ТВ0:55
Как сообщает источник, в РФС не планируют рассматривать вопрос расширения лиги на сезон 2020\21.Таким образом, в следующем сезоне российской Премьер лиги примет участие 16 команд. Ранее сообщалось, что большинство клубов чемпионата России поддержали идею расширения турнира до 18 команд.В источнике
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С чего всё начиналось
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В следующем сезоне в РПЛ сыграют 16 команд

Как стало известно «Чемпионату» из источников в Российском футбольном союзе, исполком РФС не будет рассматривать вопрос расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд на сезон-2020/2021. Таким образом, в следующей кампании чемпионат России вновь будет представлен 16 клубами.
Чемпионат 09:36
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РФС не будет рассматривать вопрос о расширении РПЛ до 18 команд

Футбол России 10:40
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СМИ: в следующем сезоне РПЛ сыграют 16 команд

Газета.Ru 10:25
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СМИ: В следующем сезоне РПЛ выступят 16 команд

RT на русском 10:20
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