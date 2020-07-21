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СМИ узнали об отказе РФС расширить премьер-лигу со следующего сезона
Газета.Ru
  • Дума ТВ0:55
Ближайшее заседание исполкома союза состоится 24 июля в формате видеоконференции. По информации издания, в следующем сезоне сильнейший дивизион чемпионата России по-прежнему будет представлен 16 клубами. РБК направил запрос в пресс-службы РПЛ И РФС.В источнике
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С чего всё начиналось
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В следующем сезоне в РПЛ сыграют 16 команд

Как стало известно «Чемпионату» из источников в Российском футбольном союзе, исполком РФС не будет рассматривать вопрос расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд на сезон-2020/2021. Таким образом, в следующей кампании чемпионат России вновь будет представлен 16 клубами.
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РФС не будет рассматривать вопрос о расширении РПЛ до 18 команд

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СМИ: в следующем сезоне РПЛ сыграют 16 команд

Газета.Ru 10:25
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СМИ: В следующем сезоне РПЛ выступят 16 команд

RT на русском 10:20
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