СМИ узнали об отказе РФС расширить премьер-лигу со следующего сезона
Ближайшее заседание исполкома союза состоится 24 июля в формате видеоконференции. По информации издания, в следующем сезоне сильнейший дивизион чемпионата России по-прежнему будет представлен 16 клубами. РБК направил запрос в пресс-службы РПЛ И РФС.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату» из источников в Российском футбольном союзе, исполком РФС не будет рассматривать вопрос расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд на сезон-2020/2021. Таким образом, в следующей кампании чемпионат России вновь будет представлен 16 клубами.