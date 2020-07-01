Как стало известно «Чемпионату», руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев около 10 дней назад звонил бывшему наставнику «Локомотива» Юрию Сёмину и обсуждал с ним возможное назначение на пост главного тренера туляков в следующем сезоне.