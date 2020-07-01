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Президент тульского «Арсенала» контактировал с Сёминым
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Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев связывался с экс-тренером "Локомотива" Юрием Сёминым. Как сообщает "Чемпионат", тульский клуб готов предложить Сёмину пост главного тренера в следующем сезоне.В источнике
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С чего всё начиналось
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Аджоев обсудил с Сёминым возможное назначение на пост тренера тульского «Арсенала»

Как стало известно «Чемпионату», руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев около 10 дней назад звонил бывшему наставнику «Локомотива» Юрию Сёмину и обсуждал с ним возможное назначение на пост главного тренера туляков в следующем сезоне.
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