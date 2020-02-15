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В тульский «Арсенал» может перейти Юрий Лодыгин
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Как сообщает Евро-футбол.ру, вероятнее всего, что Лодыгин перейдёт в "Арсенал" до конца сезона и в статусе свободного агента.В источнике
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