Константин Парамонов футболист

На матче в заявке будет 16 футболистов, остальные – персонал. С нами полетят спортивный и генеральный директора. Из молодежки будет всего один человек. Остальные 15 футболистов либо играли за основной состав, либо привлекались к тренировкам.

Sports.ru

06:35