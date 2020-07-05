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Газета.RuГазета.Ru
«Оренбург» объяснил возможность проведения матча с «Рубином»
Спорт-Экспресс
  • Мой Брянск1:05
  • Моя Москва.онлайн0:59
"Оренбург" опубликовал заявление о проведении матча 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина". Ранее в клубе было выявлено десять случаев заражения коронавирусом.В источнике
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Константин Парамонов
футболист
На матче в заявке будет 16 футболистов, остальные – персонал. С нами полетят спортивный и генеральный директора. Из молодежки будет всего один человек. Остальные 15 футболистов либо играли за основной состав, либо привлекались к тренировкам.Sports.ru06:35
Подробнее о событии
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«Хорошая попытка, Леонид Викторович». «Оренбург» пошутил над своим составом на матч с «Рубином»

Матч ТВ 09:22
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«Оренбург» в усечённом составе отправился на выезд с «Рубином»

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«Рубин» — «Оренбург». Прямая трансляция

Sport24.ru 09:39
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