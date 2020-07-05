«Оренбург» объяснил возможность проведения матча с «Рубином»
"Оренбург" опубликовал заявление о проведении матча 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина". Ранее в клубе было выявлено десять случаев заражения коронавирусом.В источнике На матче в заявке будет 16 футболистов, остальные – персонал. С нами полетят спортивный и генеральный директора. Из молодежки будет всего один человек. Остальные 15 футболистов либо играли за основной состав, либо привлекались к тренировкам.Sports.ru06:35