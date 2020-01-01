НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата РоссииЧемпионат России. «Уфа» возобновит сезон матчем с «Краснодаром»«Краснодар» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата РоссииМатвеев: было сложно раскачать «Уфу»«Краснодар» 1 марта проведет домашнюю игру против «Уфы»Главное«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛРоссийские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мираАнкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в чемпионате ИталииСпорт-ЭкспрессВадим Евсеев: «Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца»Евро-футбол.ру6Евро-футбол.руРеальное времяГазета.RuФутбол РоссииМатч ТВSports.ruЕсли бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Евсеев о пенальти: «Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца»Sports.ru 10:57Евсеев: если бы Беленов и во второй раз отбил пенальти, «Краснодар» бил бы ещёЧемпионат 11:47Вадим Евсеев: «У „Уфы“ не получилось»Матч ТВ 11:18рекламаЕщё по теме«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата РоссииЧемпионат России. «Уфа» возобновит сезон матчем с «Краснодаром»«Краснодар» и «Уфа» объявили составы на матч чемпионата РоссииМатвеев: было сложно раскачать «Уфу»«Краснодар» 1 марта проведет домашнюю игру против «Уфы»Главное«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф КХЛРоссийские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мираАнкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в чемпионате ИталииНовости