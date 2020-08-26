НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Советский спортСоветский спорт
Вадим Евсеев: У «Уфы» ушли шесть человек, поэтому есть нестабильность
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Футбол России
  • Матч ТВ
  • Татар-информ
Главный тренер «Уфы» прокомментировал поражение команды в матче с «Рубином» (0:3).В источнике
Подробнее о событии
alt

Вадим Евсеев: У «Уфы» ушли шесть человек, поэтому есть нестабильность

Советский спорт 15:00
alt

Евсеев — о разгроме от «Рубина»: «Ушли шесть игроков, появилась нестабильность»

Sportbox.RU 14:15
alt

Евсеев — о разгроме от «Рубина»: «Ушли шесть игроков, появилась нестабильность»

Матч ТВ 14:15
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости