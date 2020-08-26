НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФК «Рубин» обыграл «Уфу» в матче РПЛДеспотович признан лучшим игроком матча «Рубин» – «Уфа»«Рубин» сыграет с «Уфой» в Казани«Рубин» одержал самую крупную победу при СлуцкомГончаренко и Мусаев поборются за свои кресла, «Динамо» зацепит «Зенит», «Рубин» и «Уфа» проверят судейГлавное«Динамо» обыграло «Зенит» в матче РПЛСоболев пообещал поговорить с Черчесовым и Дзюбой«Манчестер Сити» предложит Месси контракт на три года«Локомотив» уступил «Ахмату» в матче РПЛТренер «Ротора»: у «Спартака» есть проблемы в позиционном нападенииСоветский спортВадим Евсеев: У «Уфы» ушли шесть человек, поэтому есть нестабильностьSports.ru5Sports.ruСпорт БИЗНЕС OnlineФутбол РоссииМатч ТВТатар-информГлавный тренер «Уфы» прокомментировал поражение команды в матче с «Рубином» (0:3).В источнике КомментироватьПодробнее о событии Вадим Евсеев: У «Уфы» ушли шесть человек, поэтому есть нестабильностьСоветский спорт 15:00Евсеев — о разгроме от «Рубина»: «Ушли шесть игроков, появилась нестабильность»Sportbox.RU 14:15Евсеев — о разгроме от «Рубина»: «Ушли шесть игроков, появилась нестабильность»Матч ТВ 14:15рекламаЕщё по темеФК «Рубин» обыграл «Уфу» в матче РПЛДеспотович признан лучшим игроком матча «Рубин» – «Уфа»«Рубин» сыграет с «Уфой» в Казани«Рубин» одержал самую крупную победу при СлуцкомГончаренко и Мусаев поборются за свои кресла, «Динамо» зацепит «Зенит», «Рубин» и «Уфа» проверят судейГлавное«Динамо» обыграло «Зенит» в матче РПЛСоболев пообещал поговорить с Черчесовым и Дзюбой«Манчестер Сити» предложит Месси контракт на три года«Локомотив» уступил «Ахмату» в матче РПЛТренер «Ротора»: у «Спартака» есть проблемы в позиционном нападенииНовости