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Вадим Евсеев: «Уфа» ничего не позволила «Динамо» создать в атаке
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Евро-футбол.ру
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Не позволили сопернику ничего создать с игры. Все опасные эпизоды были со стандартов. «Динамо» ничем не запомнилось в атаке.В источнике
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Вадим Евсеев: мы «Динамо» ни в чём не уступили

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«Пропустили, проиграли, но не сдались». Евсеев — о матче с «Динамо»

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Евсеев: «Нравится, что ребята после игры были реально опустошены»

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