НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт день за днемСпорт день за днем
Вадим Евсеев: Возобновление РПЛ зависит от государства
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Спорт день за днем
  • Тульский футбол
Руководители собираются 15 мая. Все больше зависит от нашего государства. Если оно скажет, что будет еще карантин, то мы же не будем играть.В источнике
Подробнее о событии
alt

Вадим Евсеев: Возобновление РПЛ зависит от государства

Спорт день за днем 09:02
alt

Евсеев о возобновлении РПЛ: «Зависит от государства. Если скажут, что будет еще карантин, играть не будем»

Sports.ru 07:49
alt

Вадим Евсеев: Дождёмся 15 мая, должны быть сдвиги в лучшую сторону

Тульский футбол 07:42
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости