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Вадим Евсеев дошёл до буквы Э в своём футбольном алфавите
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести футбольный алфавит.В источнике
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«Понимал, что обратной дороги нет». Евсеев закончил свой футбольный алфавит

Футбол России 12:39
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«Я». Евсеев закончил свой алфавит и рассказал о себе

Спорт-Экспресс 11:27
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Вадим Евсеев дошёл до буквы Э в своём футбольном алфавите

Чемпионат вчера в 03:01
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