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Вадим Евсеев дошёл до буквы Э в своём футбольном алфавите
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести футбольный алфавит.В источнике
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Евсеев высказался о важности психологии в футболе

CT news 08:06
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Евсеев - о клубной форме: надевать приятно, нравится, как сидит

Футбол России вчера в 03:17
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Вадим Евсеев дошёл до буквы Э в своём футбольном алфавите

Чемпионат вчера в 03:01
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