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Вадим Евсеев: ломаю голову над буквой «Х»
Sports.ru
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести футбольный алфавит. Специалист дошёл до буквы «Х», но не смог придумать для неё ассоциацию.В источнике
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