НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Вадим Евсеев: ломаю голову над буквой «Х»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести футбольный алфавит. Специалист дошёл до буквы «Х», но не смог придумать для неё ассоциацию.В источнике
Вадим Евсеев
российский футболист
Буква Х моего алфавита… Без вариантов.
Подробнее о событии
alt

Евсеев показал, что у него ассоциируется с буквой Х в его футбольном алфавите

Soccernews.ru 06:46
alt

«Без вариантов». Евсеев показал, что у него ассоциируется с буквой Х в его футбольном алфавите

Sport24.ru 05:45 
alt

Вадим Евсеев: «Буква „Х“ моего алфавита. Без вариантов»

Футбол на Куличках 05:36
реклама
Главное
Новости