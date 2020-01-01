НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Вадим Евсеев ответил тем, кто считает «Уфу» фарм-клубом «Спартака»
Футбол России
  • Футбол России
  • Спорт день за днем
  • Спорт-Экспресс
  • ГЛАС.RU
  • Матч ТВ
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» высказался о мнении, что уфимцы стали фарм-клубом «Спартака».В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Вадим Евсеев ответил тем, кто считает «Уфу» фарм-клубом «Спартака»

Честный рейтинг букмекеров 03:18
alt

Евсеев ответил людям, которые считают «Уфу» фарм-клубом «Спартака»

Sport.ru 03:14
alt

Тренер «Уфы» Евсеев пообещал биться в матчах против «Спартака»

ProstoProSport 02:56 
реклама
Главное
Новости