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Вадим Евсеев ответил тем, кто считает «Уфу» фарм-клубом «Спартака»
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» высказался о мнении, что уфимцы стали фарм-клубом «Спартака».В источнике
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Евсеев опроверг информацию, что «Уфа» стала фарм-клубом «Спартака»

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Евсеев: мы обязательно будем биться в матчах со «Спартаком»

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