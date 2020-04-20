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Вадим Евсеев поддержал идею возобновления РПЛ без зрителей
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В понедельник, 20 апреля, главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на возможное возобновление чемпионата России без зрителей. Экс-футболист опубликовал соответствующий пост на личной «инстаграм-странице».В источнике
Вадим Евсеев
российский футболист
Премьер-Лига сообщила, что чемпионат планируют возобновить в любую неделю, начиная с середины июня по середину июля. Приятная новость! Даже если какое-то время придётся играть без зрителей. Это будет разумная мера предосторожности.
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