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Вадим Евсеев показал «поле другого поколения» на стадионе «Уфы»
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил новый газон на домашнем стадионе клуба.В источнике
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