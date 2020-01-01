НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Евсеев: почти не встречал неверующих среди футболистов
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поздравил своих подписчиков в Instagram с Пасхой. Вадим Евсеев возглавляет "Уфу" с 2019-го года.В источнике
Подробнее о событии
alt

Евсеев: почти не встречал неверующих среди футболистов

Футбол России 12:46
alt

Вадим Евсеев: среди футболистов почти не встречал неверующих

Чемпионат 12:30
alt

«Среди футболистов я неверующих почти не встречал». Евсеев поздравил болельщиков с наступающей Пасхой

Спорт-Экспресс 11:55
реклама
Главное
Новости