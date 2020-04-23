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Вадим Евсеев вспомнил о противостоянии с Зиданом
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
Экс-игрок «Локомотива» Вадим Евсеев вспомнил, как противостоял легендарному футболисту «Реала» Зинедину Зидану. Об этом он написал в своем Instagram.В источнике
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