Вагнер Лав: «Однажды чуть не набросился на Газзаева с кулаками»

Бразильский форвард Вагнер Лав, известный в российской Премьер-лиге по выступлениям за московский ЦСКА, вспомнил о работе под руководством Валерия Газзаева. В источнике