НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Вагнер Лав: «Однажды чуть не набросился на Газзаева с кулаками»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
Бразильский форвард Вагнер Лав, известный в российской Премьер-лиге по выступлениям за московский ЦСКА, вспомнил о работе под руководством Валерия Газзаева.В источнике
Подробнее о событии
alt

Вагнер Лав: «Однажды чуть не набросился на Газзаева с кулаками»

Евро-футбол.ру 06:24
alt

Вагнер Лав: «Я чуть было не набросился на Газзаева с кулаками»

Спорт-Экспресс 05:16
реклама
Главное
Новости