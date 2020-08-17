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Вагнер Лав готов был стать запасным в ЦСКА
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Летом 2020 года ЦСКА хотел снова приобрести футболиста, но отказался от этой предположительно из-за того, что его нельзя было заявить в концовке сезона-2019/20.В источнике
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Вагнер Лав раскритиковал генерального директора ЦСКА Бабаева

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Вагнер Лав о ЦСКА: «Моя совесть чиста. Бабаев должен говорить как директор, а не как тренер»

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Вагнер Лав: «Моя совесть чиста, а Бабаев должен был говорить как директор, а не как тренер»

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