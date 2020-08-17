НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клубаАрбитры матча «Спартак» — «Сочи» отстранены от судействаКлуб Черышева «Валенсия» предложила игрокам векселя вместо зарплатыВ ЦСКА сообщили о характере травмы ДзагоеваМиочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весеODDS.ruВагнер Лав готов был стать запасным в ЦСКАMetaratings5MetaratingsODDS.ruRT на русскомЕвро-футбол.руМатч ТВЛетом 2020 года ЦСКА хотел снова приобрести футболиста, но отказался от этой предположительно из-за того, что его нельзя было заявить в концовке сезона-2019/20.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Вагнер Лав раскритиковал генерального директора ЦСКА БабаеваMetaratings 12:59Вагнер Лав о ЦСКА: «Моя совесть чиста. Бабаев должен говорить как директор, а не как тренер»Sports.ru 12:19Вагнер Лав: «Моя совесть чиста, а Бабаев должен был говорить как директор, а не как тренер»Sport24.ru 12:03 рекламаГлавное«Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клубаАрбитры матча «Спартак» — «Сочи» отстранены от судействаКлуб Черышева «Валенсия» предложила игрокам векселя вместо зарплатыВ ЦСКА сообщили о характере травмы ДзагоеваМиочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весеНовости