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Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
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Накануне стало известно о расторжении контракта футболиста с бразильским клубом «Коринтианс». Как объявили в клубе, контракт с нападающим действовал до конца года, но был расторгнут по обоюдному согласию. 35-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА в 2004–2012 годах, а также в 2013 году.В источнике
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С чего всё начиналось
Московский футбольный клуб ЦСКА ведет переговоры с нападающим Вагнером Лавом о возвращении игрока в команду, сообщило бразильское издание Globo Esporte со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 05:24
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Вагнер Лав нужен ЦСКА и РПЛ. 36 лет ничего не значит

Спорт-Экспресс 06:00
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