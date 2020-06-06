Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Накануне стало известно о расторжении контракта футболиста с бразильским клубом «Коринтианс». Как объявили в клубе, контракт с нападающим действовал до конца года, но был расторгнут по обоюдному согласию. 35-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА в 2004–2012 годах, а также в 2013 году.