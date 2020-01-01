Вагнер Лав не сможет сыграть за ЦСКА в нынешнем сезоне

5 июня бразильский форвард расторг контракт с «Коринтиансом» и, по нашей информации, готов присоединиться к «армейскому» клубу, в котором он планирует завершить карьеру. Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 годы, а также в 2013 году. Лав сыграл в 173 матчах и отметился 86 голами.