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Вагнер Лав не сможет сыграть за ЦСКА в нынешнем сезоне
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5 июня бразильский форвард расторг контракт с «Коринтиансом» и, по нашей информации, готов присоединиться к «армейскому» клубу, в котором он планирует завершить карьеру. Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 годы, а также в 2013 году. Лав сыграл в 173 матчах и отметился 86 голами.В источнике
С чего всё начиналось
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Вагнер Лав не сможет сыграть за ЦСКА в нынешнем сезоне

Лав сыграл в 173 матчах и отметился 86 голами. Нападающий трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал с ЦСКА Кубок России, четыре раза — Суперкубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА-2004/05. За «Коринтианс» Лав в текущем сезоне сыграл один матч и отметился результативной передачей.
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Источник: Вагнер не сможет сыграть за ЦСКА в этом сезоне

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