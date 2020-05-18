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Вагнер Лав: обещал Гинеру победу в Кубке УЕФА за лишнюю неделю отпуска
Евро-футбол.ру
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Запись обошла всю Бразилию: я играю в футбол с Путиным в России после победы в Кубке УЕФА.В источнике
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«Мы с Вагнером были с похмелья». Карвалью рассказал о приеме у Президента РФ после победы в Кубке УЕФА

Спорт-Экспресс 14:32
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Вагнер Лав рассказал, кто из игроков ЦСКА после победы в Кубке УЕФА пил водку

Metaratings 13:48
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«На встречу с Путиным пришли с похмелья». Бразильцы из ЦСКА о приеме у президента России после победы в Кубке УЕФА

Sport24.ru 11:48 
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