Вагнер Лав поставил условие для перехода в ЦСКА

Переговоры проходят в стандартном режиме, уже в начале ближайшей недели «армейцы» планируют принять окончательное решение по контракту. ★ Названа приблизительная зарплата Вагнера Лава в ЦСКА За московский ЦСКА Вагнер Лав играл с 2004 по 2012 годы, на счету нападающего 158 матчей и 79 голов.