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Вагнер Лав поставил условие для перехода в ЦСКА
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Переговоры проходят в стандартном режиме, уже в начале ближайшей недели «армейцы» планируют принять окончательное решение по контракту. ★ Названа приблизительная зарплата Вагнера Лава в ЦСКА За московский ЦСКА Вагнер Лав играл с 2004 по 2012 годы, на счету нападающего 158 матчей и 79 голов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Вагнер Лав пошел на двукратное сокращение зарплаты в ЦСКА

Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА. По информации источника Metaratings.ru, зарплата Вагнера Лава в московском клубе будет составлять менее 0,5 млн евро за сезон.
Metaratings 10:41
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Источник: Вагнер Лав готов пойти на финансовые уступки ради возвращения в ЦСКА

RT на русском 14:50
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Вагнер Лав сказал, когда назовёт свой новый клуб

Чемпионат 11:57
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Корнаухов: «Может быть, атакующим игрокам в ЦСКА не хватает рядом игрока уровня Вагнера Лава»

Sport24.ru 14:40 
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