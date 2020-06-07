Вагнер Лав поставил условие для перехода в ЦСКА
Переговоры проходят в стандартном режиме, уже в начале ближайшей недели «армейцы» планируют принять окончательное решение по контракту. ★ Названа приблизительная зарплата Вагнера Лава в ЦСКА За московский ЦСКА Вагнер Лав играл с 2004 по 2012 годы, на счету нападающего 158 матчей и 79 голов.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА. По информации источника Metaratings.ru, зарплата Вагнера Лава в московском клубе будет составлять менее 0,5 млн евро за сезон.