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Вагнер Лав рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКА
ODDS.ru
  • Деловое.ТВ0:24
Бразильский нападающий Вагнер Лав, перешедший недавно в казахстанский «Кайрат», выразил сожаление из-за сорвавшегося возвращения в московский футбольный клуб ЦСКА.В источнике
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Вагнер Лав: мы не смогли договориться с ЦСКА, но причина этого не в деньгах

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Вагнер Лав прокомментировал сорвавшийся переход в ЦСКА

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