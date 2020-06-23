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Вагнер Лав рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав, перешедший недавно в казахстанский «Кайрат», выразил сожаление из-за сорвавшегося возвращения в московский футбольный клуб ЦСКА.