Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА
Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой несостоявшийся переход в московский ЦСКА, передает "Спорт-Экспресс". В начале июня футболист по обоюдному согласию расторг контракт с "Коринтиансом". СМИ информировали, что футболист продолжит карьеру в ЦСКА, однако переговоры зашли в тупик.В источнике
С чего всё начиналось
Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал «СЭ», почему не состоялся его переход в армейский клуб. 36-летний бразилец допустил, что еще может вернуться в ЦСКА — К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! — подчеркнул бразилец.