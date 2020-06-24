Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал «СЭ», почему не состоялся его переход в армейский клуб. 36-летний бразилец допустил, что еще может вернуться в ЦСКА — К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! — подчеркнул бразилец.