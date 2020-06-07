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Вагнер Лав рассказал, когда назовёт свой новый клуб
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Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав отреагировал на слухи о своём возвращении в клуб. На днях он разорвал контракт с «Коринтиансом» и, по нашей информации, готов присоединиться к армейскому клубу, в котором он планирует завершить карьеру. «Только в понедельник я узнаю, где буду играть», – заявил Вагнер.В источнике
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С чего всё начиналось
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Вагнер Лав пошел на двукратное сокращение зарплаты в ЦСКА

Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА. По информации источника Metaratings.ru, зарплата Вагнера Лава в московском клубе будет составлять менее 0,5 млн евро за сезон.
Metaratings вчера в 10:41
Подробнее о событии
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СМИ: Вагнер Лав согласен на двукратное сокращение зарплаты ради перехода в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 14:28
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Вагнер Лав готов на двукратное сокращение зарплаты ради возвращения в ЦСКА

Sport24.ru вчера в 14:17 
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Вагнер Лав сказал, когда назовёт свой новый клуб

Чемпионат вчера в 11:57
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