Вагнер Лав рассказал, когда назовёт свой новый клуб
Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав отреагировал на слухи о своём возвращении в клуб. На днях он разорвал контракт с «Коринтиансом» и, по нашей информации, готов присоединиться к армейскому клубу, в котором он планирует завершить карьеру. «Только в понедельник я узнаю, где буду играть», – заявил Вагнер.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА. По информации источника Metaratings.ru, зарплата Вагнера Лава в московском клубе будет составлять менее 0,5 млн евро за сезон.