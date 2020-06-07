Вагнер Лав рассказал, когда назовёт свой новый клуб

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав отреагировал на слухи о своём возвращении в клуб. На днях он разорвал контракт с «Коринтиансом» и, по нашей информации, готов присоединиться к армейскому клубу, в котором он планирует завершить карьеру. «Только в понедельник я узнаю, где буду играть», – заявил Вагнер.