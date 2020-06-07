Вагнер Лав рассказал, когда объявит о своем новом клубе

Бразильский футболист Вагнер Лав заявил, что расскажет о своем будущем клубе на предстоящей неделе. Ранее СМИ сообщали, что бразилец может вернуться в московский ЦСКА, за который выступал с 2004 по 2012 год и в 2013 году. "Только в понедельник я узнаю, где буду играть", - цитирует Вагнера Лава RT.