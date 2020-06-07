Арустамян: Вагнер Лав и ЦСКА согласовали детали контракта

Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора. Речь идет о годичном контракте, дальше все непредсказуемо. Вагнер и сам не раз заявлял, что хочет снова оказаться в ЦСКА.