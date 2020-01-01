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Вагнер Лав рассказал о серьезной ссоре с Газзаевым
RT на русском
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Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав рассказал о своих отношениях с бывшим тренером красно-синих Валерием Газзаевым.В источнике
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