Вагнер Лав договорился о переходе в ЦСКА

Московский ЦСКА договорился о переходе нападающего Вагнера Лав. Как сообщил журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, бразильский форвард объявит о возвращении в ЦСКА в понедельник.