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Вагнер Лав договорился о переходе в ЦСКА
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Московский ЦСКА договорился о переходе нападающего Вагнера Лав. Как сообщил журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, бразильский форвард объявит о возвращении в ЦСКА в понедельник.В источнике
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